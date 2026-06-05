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Общество

Россиянин убил друга, сбросил его в колодец, взорвал гранату и погиб

112: в Подмосковье мужчина взорвал гранату и убил друга из-за ссоры
Shutterstock/FOTODOM

В Московской области в коттеджном поселке «Бахтеево-парк» под Раменским произошла смертельная ссора двух друзей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Мужчины устроили застолье, во время которого между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры 41-летний мужчина убил своего 51-летнего приятеля, привязал тело погибшего к автомобилю, отвез на участок и сбросил в колодец.

Затем злоумышленник проник в дом убитого, устроил пожар, взорвал гранату и погиб. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Теле двух мужчин обнаружили после пожара на территории коттеджа по Виноградной улице. Одного погибшего нашли на участке, взрывом ему оторвало ноги, тело второго извлекли из сгоревшего здания.

Ранее россиянина отправили лечиться за попытку взорвать бывшую учительницу и одноклассников.

 
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