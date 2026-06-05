Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России создадут производство препаратов малых серий для пациентов с редкими заболеваниями

Производство инновационных препаратов для орфанных заболеваний запустят в Мордовии
Пресс-служба «Промомед»

Компания «Промомед» при финансировании Фонда развития промышленности реализует проект по созданию производства высокотехнологичных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций малых серий. Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор компании Александр Ефремов и генеральный директор ФРП Роман Петруца.

Отмечается, что общий объем инвестиций в проект составит 1,4 млрд рублей, из них 940 млн рублей будут предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Проект предусматривает организацию полного производственного цикла — от выпуска фармацевтических субстанций до готовых лекарственных препаратов.

Планируется, что к 2031 году производственная мощность нового направления достигнет 47 тыс. упаковок лекарственных препаратов в год.

Глава Мордовии Артем Здунов отметил, что реализация подобных проектов способствует укреплению технологического суверенитета и лекарственной безопасности России.

«Для Мордовии развитие производства высокотехнологичных препаратов — не просто очередная промышленная инициатива, а стратегически важное направление, влияющее на благополучие населения и независимость страны», — подчеркнул Здунов.

Уточняется, что новая производственная площадка ориентирована на выпуск препаратов малых серий, востребованных в том числе для лечения редких заболеваний, для которых традиционное промышленное производство зачастую оказывается технологически сложным и экономически неэффективным.

Председатель совета директоров «Промомеда» Петр Белый подчеркнул, что развитие собственного производства малых серий позволит снизить зависимость России от зарубежных поставщиков, обеспечить стабильность поставок и повысить доступность инновационной терапии для российских пациентов.

«Перед нами стоит задача обеспечить доступность терапии в самом широком смысле», — добавил он.

В компании рассчитывают, что запуск нового производства позволит как укрепить лекарственную безопасность страны, так и сократить сроки поставок препаратов в медицинские учреждения, а также снизить стоимость ряда инновационных лекарственных средств за счет локализации их выпуска в России.

 
Теперь вы знаете
Письмо Зеленского Путину, гибкий график для многодетных и миллионы зараженных комаров. Что нового к утру 5 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!