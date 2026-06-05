В России создадут производство препаратов малых серий для пациентов с редкими заболеваниями

Производство инновационных препаратов для орфанных заболеваний запустят в Мордовии

Компания «Промомед» при финансировании Фонда развития промышленности реализует проект по созданию производства высокотехнологичных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций малых серий. Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор компании Александр Ефремов и генеральный директор ФРП Роман Петруца.

Отмечается, что общий объем инвестиций в проект составит 1,4 млрд рублей, из них 940 млн рублей будут предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Проект предусматривает организацию полного производственного цикла — от выпуска фармацевтических субстанций до готовых лекарственных препаратов.

Планируется, что к 2031 году производственная мощность нового направления достигнет 47 тыс. упаковок лекарственных препаратов в год.

Глава Мордовии Артем Здунов отметил, что реализация подобных проектов способствует укреплению технологического суверенитета и лекарственной безопасности России.

«Для Мордовии развитие производства высокотехнологичных препаратов — не просто очередная промышленная инициатива, а стратегически важное направление, влияющее на благополучие населения и независимость страны», — подчеркнул Здунов.

Уточняется, что новая производственная площадка ориентирована на выпуск препаратов малых серий, востребованных в том числе для лечения редких заболеваний, для которых традиционное промышленное производство зачастую оказывается технологически сложным и экономически неэффективным.

Председатель совета директоров «Промомеда» Петр Белый подчеркнул, что развитие собственного производства малых серий позволит снизить зависимость России от зарубежных поставщиков, обеспечить стабильность поставок и повысить доступность инновационной терапии для российских пациентов.

«Перед нами стоит задача обеспечить доступность терапии в самом широком смысле», — добавил он.

В компании рассчитывают, что запуск нового производства позволит как укрепить лекарственную безопасность страны, так и сократить сроки поставок препаратов в медицинские учреждения, а также снизить стоимость ряда инновационных лекарственных средств за счет локализации их выпуска в России.