«Приходится экономить»: вип-туров за миллионы рублей в этом году стало меньше

Самые дорогие купленные россиянами летние туры приходятся на Мальдивы. В частности, один из туров на июль был выкуплен за 1,652 млн рублей, а в июне – за 1,45 млн рублей. Оба тура предполагают неделю отдыха на двоих. Такие данные были предоставлены «Газете.Ru» агрегатором Турвизор на основе аналитики продаж различных туроператоров.

Данный показатель существенно меньше, чем был в прошлые годы. К примеру, в 2025 году был продан тур на 18 дней в Турцию за 3,8 млн рублей. Причем в стоимость не был включен перелет. В период 2022–2024 гг. также рекордная стоимость туров была существенно выше, как и общее количество проданных туров в категории «млн+» рублей.

Аналогичный уровень наблюдался лишь в 2021 году, когда самый дорогой тур был продан «всего» за 1,5 млн рублей также на Мальдивы. При этом его фактическая стоимость была выше с учетом инфляции, которая наблюдалась за прошедшие пять лет.

Без учета Мальдив самым дорогим летним туром стал июньский тур в турецкую Анталию за 1,08 млн рублей. Также в топ вошел тур в августе во Вьетнам за 840 тыс. рублей. Однако в отличие от указанных выше туров, его продолжительность составляет 11 дней. Такая продолжительность характерна для туров в Юго-Восточную Азию с более длительным перелетом из европейской части России и где существенную часть стоимости тура составляет стоимость перелета, а само проживание в отелях недорогое.

Все вышеперечисленные самые дорогие туры куплены с вылетом из аэропортов Москвы.

Если анализировать туры, которые куплены в регионах, то самым дорогим является июньский тур в Турцию с вылетом из петербургского Пулково за 656 тыс. рублей. На втором месте тур во Вьетнам из Новосибирска за 630 тыс. рублей. Также в топе присутствуют несколько туров из Екатеринбурга и Перми, стоимость которых превышает полмиллиона рублей.

Средняя же стоимость летнего тура составила 204 тыс. рублей, что на 16% выше, чем годом ранее. Основным направлением для летнего отдыха стала Турция, на которую приходится 40% от всех проданных туров. В топе также находятся Египет (16,8%) и Вьетнам (10,9%).

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