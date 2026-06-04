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Общество

В Царицыно 21 июня пройдет Международный день йоги

Более 70 площадок с занятиями и медитациями открются на Yoga Day Russia
Валентина Веденеева

В музее-заповеднике «Царицыно» 21 июня состоится 12-й Международный день йоги в России в рамках проекта «Лето в Москве». Об этом сообщили организаторы проекта.

Фестиваль объединит практиков йоги, представителей осознанного образа жизни и гостей в живописном пространстве столицы.

Концепцию Yoga Day Russia в этом году посвятили теме баланса как одной из ключевых ценностей современной жизни. На территории фестиваля начнут работу более 70 площадок с занятиями по различным направлениям йоги. Ведущие преподаватели школ Москвы проведут тренировки.

Программа также включает медитации, телесные практики, паблик-токи и лекции. Темы посвятяи осознанному образу жизни, здоровью, красоте и духовному развитию. В шатре Московского Института Психоанализа пройдут практические мастерские от психологов.

На главной сцене проведут одну из самых масштабных медитаций в России. Присоединиться сможет каждый вне зависимости от уровня подготовки.

Музыкальная программа объединит живые выступления артистов разных жанров. На главной сцене выступят Isentie, iskrit, проект «Демерджи». Завершит программу масштабный сет DJ Aman. Специальным событием станет выступление Ирины Нельсон. Оно объединит музыку и практику. Имена секретных гостей организаторы пока не раскрыли.

Для семей с детьми организуют отдельную зону активностей. Organic People Market представит ярмарку тематической продукции: дизайнерскую одежду, авторские изделия, натуральную косметику, экотовары и вегетарианский фудкорт.

 
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