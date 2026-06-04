Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Сбер начнет принимать пожертвования для РПЦ

Сбер масштабирует сервисы пожертвований для храмов и обителей РПЦ
РИА Новости

Сбер совместно с Русской православной церковью развивает цифровые сервисы для добровольных пожертвований, которые позволяют россиянам поддерживать храмы и монастыри в удобном формате — через мобильные сервисы и QR-коды. По итогам пилотных проектов решения подтвердили свою востребованность и переходят к этапу масштабирования, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что в 2025 году банк запустил в пилотном режиме два цифровых инструмента для пожертвований. Первый реализован совместно с дочерней компанией Сбер2В и интегрирован в платформу Геопэй. С помощью сервиса пользователи могут найти храм или монастырь в приложении, открыть карточку объекта и направить добровольное пожертвование. Средства поступают непосредственно на расчетный счет религиозной организации.

Как отмечают в компании, воспользоваться сервисом можно как во время посещения храма, так и дистанционно — например, при планировании паломнической поездки или туристического маршрута.

Второе решение предусматривает возможность сделать пожертвование с помощью QR-кода, размещенного на территории храма. Для перевода средств достаточно отсканировать код камерой смартфона, выбрать сумму и способ оплаты. На сегодняшний день сервис действует в 170 храмах, его география продолжает расширяться.

«Для многих прихожан и паломников пожертвование храму — естественная форма участия и поддержки. Наша задача — сделать этот путь удобным, понятным и доступным, не меняя саму традицию. Поэтому мы развиваем решения, которые позволяют поддержать храм или монастырь в несколько касаний», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В компании отметили, что развитие таких сервисов особенно актуально на фоне роста внутреннего туризма и интереса россиян к паломническим маршрутам. Храмы и монастыри становятся важными точками притяжения в регионах страны, а цифровые платежные инструменты помогают сделать взаимодействие с ними более удобным для прихожан, паломников и туристов.

 
Теперь вы знаете
Прекращение свободной продажи бензина в Крыму, НДС для ряда товаров с маркетплейсов и исчезнувшие уведомления от Max на айфонах. Главное за 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!