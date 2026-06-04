Сбер начнет принимать пожертвования для РПЦ

Сбер совместно с Русской православной церковью развивает цифровые сервисы для добровольных пожертвований, которые позволяют россиянам поддерживать храмы и монастыри в удобном формате — через мобильные сервисы и QR-коды. По итогам пилотных проектов решения подтвердили свою востребованность и переходят к этапу масштабирования, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что в 2025 году банк запустил в пилотном режиме два цифровых инструмента для пожертвований. Первый реализован совместно с дочерней компанией Сбер2В и интегрирован в платформу Геопэй. С помощью сервиса пользователи могут найти храм или монастырь в приложении, открыть карточку объекта и направить добровольное пожертвование. Средства поступают непосредственно на расчетный счет религиозной организации.

Как отмечают в компании, воспользоваться сервисом можно как во время посещения храма, так и дистанционно — например, при планировании паломнической поездки или туристического маршрута.

Второе решение предусматривает возможность сделать пожертвование с помощью QR-кода, размещенного на территории храма. Для перевода средств достаточно отсканировать код камерой смартфона, выбрать сумму и способ оплаты. На сегодняшний день сервис действует в 170 храмах, его география продолжает расширяться.

«Для многих прихожан и паломников пожертвование храму — естественная форма участия и поддержки. Наша задача — сделать этот путь удобным, понятным и доступным, не меняя саму традицию. Поэтому мы развиваем решения, которые позволяют поддержать храм или монастырь в несколько касаний», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В компании отметили, что развитие таких сервисов особенно актуально на фоне роста внутреннего туризма и интереса россиян к паломническим маршрутам. Храмы и монастыри становятся важными точками притяжения в регионах страны, а цифровые платежные инструменты помогают сделать взаимодействие с ними более удобным для прихожан, паломников и туристов.