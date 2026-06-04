«Единая Россия» заявила о планах защитить права стажеров и работодателей

«Единая Россия» подготовила законопроект о защите прав стажеров и работодателей. Документ разработали депутаты фракции совместно с Минтрудом и социальными партнерами, сообщается на сайте партии.

Замруководителя фракции Андрей Исаев отметил актуальность проблемы трудоустройства молодых специалистов. По его словам, проблема трудоустройства молодых специалистов в связи с отсутствием опыта является одной из тем, которые больше всего волнуют избирателей и поступают в народную программу.

«Подготовленные нами поправки в Трудовой кодекс вводят специальный статус стажера, который может быть обозначен в штатном расписании предприятия или организации. Стажировку могут проходить студенты, а также выпускники соответствующих профильных вузов и ссузов в течение первого года после окончания обучения», — пояснил он.

Исаев подчеркнул важность обязательного заключения временного трудового договора со стажерами для обеспечения соцгарантий: зарплату не ниже МРОТ, формирование трудового стажа и пенсионных накоплений, право на оплату больничного листа. При этом он отметил, что продолжительность стажировки не должна превышать шести месяцев.

«На сегодняшний день многие работодатели не рискуют брать молодых специалистов сразу по основному трудовому договору без прохождения испытательного срока, и в результате им отказывают», — добавил замруководителя фракции.

В свою очередь, первый замруководителя фракции Дмитрий Вяткин уточнил, что действие законопроекта не распространяется на стажировки, регулируемые отдельными актами.

Первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев рассказал о тревожной тенденции. По его словам, предлагать стажировки готовы в два раза меньше работодателей, чем четыре года назад. При этом 34% компаний назвали отсутствие финансирования главным препятствием.

«Законопроект «Единой России» создает правовой фундамент для отношений «работодатель — стажер». Четкие правила игры снизят риски бизнеса и дадут молодежи гарантии, что их труд и время будут защищены», — пояснил он.