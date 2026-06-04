Локомотив наехал на бригаду рабочих в Якутии, двоих не спасли

В Якутии локомотив сбил бригаду монтеров путей на частной железной дороге, двоих не спасли. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошёл 4 июня на 317-м километре линии Улак — Эльга, четверо рабочих находились на путях и попали под локомотив. Двое мужчин получили тяжелые травмы, спасти их не удалось, двое выживших госпитализированы, подробности о их состоянии неизвестны.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда.

До этого мужчина попал под поезд на Кубани. Машинист заметил человека на путях, подал звуковой сигнал и экстренно начал торможение. Однако мужчина шагал в наушниках и, судя по всему, не услышал приближающегося поезда. В результате наезда избежать не удалось. Пешеход в результате случившегося не выжил.

Ранее в Саратовской области поезд сбил мотоцикл с двумя подростками.