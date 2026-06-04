Россияне выступили за создание национальных рекомендаций по питанию

Большинство россиян знают основные принципы здорового образа жизни и правильного питания, однако лишь немногие придерживаются их на практике. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования компании «Логика молока» и аналитического центра ВЦИОМ, посвященного отношению граждан к здоровому рациону и основным барьерам на пути к нему.

Как отмечают авторы исследования, интерес россиян к здоровому образу жизни в последние годы остается стабильно высоким. При этом только 17% опрошенных заявили, что питаются правильно.

Еще 58% респондентов сообщили, что стараются придерживаться принципов здорового питания, но не всегда имеют для этого возможность.

Среди основных препятствий на пути к здоровому рациону граждане чаще всего называют экономические факторы. Еще одной значимой группой барьеров стали устоявшиеся пищевые привычки и установки. 13% указали на противоречивость информации о правильном питании.

Существенное влияние оказывают, согласно опросу, и особенности образа жизни. От 29% до 34% участников исследования сообщили, что придерживаться здорового рациона им мешают питание вне дома, стресс и нехватка времени. Еще 28% сталкиваются со сложностями при поиске качественных и натуральных продуктов.

Исследование также выявило заметный разрыв между восприятием собственного рациона и его фактической сбалансированностью. В частности, 71% россиян считают свое питание разнообразным, 40% уверены, что их рацион сбалансирован. Аналогичная доля опрошенных полагает, что употребляет достаточное количество овощей и фруктов, тогда как 57% признают, что не достигают рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения нормы в 400 граммов овощей и фруктов в день.

При этом россияне достаточно четко представляют, каким должен быть более здоровый рацион. Однако даже при понимании необходимых изменений многие сталкиваются с информационными трудностями: по данным исследования, около 43% россиян испытывают высокий уровень информационной перегруженности по вопросам питания. Идея создания национальных рекомендаций по питанию была поддержана 67% опрошенных.

Глава «Логики молока» Якуб Закриев отметил, что вопросы правильного питания имеют стратегическое значение как для здоровья населения, так и для социально-экономического развития страны.

«В этом вопросе необходима кооперация в масштабах всей страны — государства, бизнеса, науки и общества. Только при совместном взаимодействии нам удастся существенно улучшить качество питания и изменить пищевые привычки будущих поколений граждан России», — резюмировал Закриев.