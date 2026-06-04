Врач ответила, опасно ли ковырять в носу

Мукофагия, или поедание содержимого носа у детей, связана с банальным исследовательским инстинктом: мозг требует изучить собственное тело на вкус. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-терапевт Алена Юсупова.

«Существует гипотеза, поддерживаемая рядом иммунологов: носовая слизь работает как фильтр, задерживая бактерии и вирусы. Попадая в пищеварительный тракт, эти ослабленные патогены могут действовать как своеобразная естественная вакцина, тренируя иммунитет», — отметила специалист.

У взрослых людей, по ее словам, эта привычка имеет преимущественно неврологическую природу. Это бессознательный механизм снятия стресса.

Для желудка слизь безопасна, однако есть риск занести грязными пальцами стафилококковую инфекцию на поврежденную слизистую носа, предупредила Юсупова.

Врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич до этого говорил, что в передней зоне перегородки носа есть множественные сплетения мелких сосудов, которые легко можно повредить. Особенно это касается детей. 99% носовых кровотечений у них связаны именно с ковырянием в носу.

Ранее врач назвала основные причины носовых кровотечений.