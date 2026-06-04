Курьера, укравшего у жителей Камчатки 45 млн рублей, поймали в Москве

В Москве задержали курьера мошенников, который помог похитить у двух жителей Камчатки более 45 млн рублей. Об этом сообщает краевое управление МВД.

По данным МВД, 32-летний житель Москвы входил в организованную преступную группу, его роль заключалась в получении денег от местного курьера и переправке их в столицу. В апреле 2026 года злоумышленники обзванивали потерпевших через мессенджеры, представлялись сотрудниками ФСБ и убеждали, что их сбережения пытаются похитить.

Пенсионеры под предлогом «спасения» денег снимали все накопления и передавали их местному курьеру. Тот, в свою очередь, отдавал средства приехавшему на Камчатку фигуранту. Общая сумма ущерба двоих потерпевших составила 45,2 млн рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, следователи проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее оренбурженка за две недели перевела мошенникам 42,5 млн рублей.