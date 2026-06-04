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Общество

В Подмосковье мужчина продал дом и напал с ножом на новых хозяев

Baza: в Подмосковье продавец дома напал с ножом на новых хозяев
Telegram-канал«Baza»

В Подмосковье продавец дома нанял ЧОП, подал в суд и угрожал ножом новым владельцам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Житель Московской области вместе с женой купил дом в деревне Белое Озеро, пара планировала перебраться поближе к детям. Новые владельцы проверили все документы и заплатили за недвижимость 7 млн рублей, в один из дней они решили переехать. На крыльце их встретили сотрудники частного охранного предприятия, которые отказались впускать семью в жилье.

Выяснилось, что продавец подал заявление в полицию сообщив, что недвижимость он продал под влиянием мошенников и отдал им все деньги. Новые владельцы обратились в суд, им разрешили остаться в доме. Сразу после этого ночью в дом проник неизвестный, он напал на пенсионера и порезал ему ножом руку.

Суды первой инстанции и апелляция признали покупателя добросовестным, но после психолого-психиатрической экспертизы сделку признали недействительной. Дом вернули продавцу, а деньги должны были вернуть покупателю. По словам нового хозяина жилища, бывший владелец предложил ему переводить по 50 рублей в месяц с пенсии. Средств мужчина до сих пор не получил и готовит жалобу в Верховный суд.

Ранее в Москве девушке вернули квартиру после четырех лет судов с пенсионеркой

 
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