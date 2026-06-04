Мужчина с ножом угрожал прохожим на детской площадке в Омске

В Омске мужчина с ножом угрожал прохожим на детской площадке, его задержали росгвардейцы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент проищошел во дворе жилого дома по улице Кирова. В экстренные службы обратились местные жители, которые заметили на улице мужчину с ножом, незнакомец находился в неадекватном состоянии.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, нож у мужчины изъяли.

До этого в Петербурге подросток изрезал ножом 15-летнего школьника. Инцидент произошел в кафе на Выборгском шоссе. Между двумя парнями вспыхнул конфликт. В ходе ссоры 17-летний юноша достал нож и напал на оппонента. Пострадавший был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него острую кровопотерю и тяжелые травмы. Нападавший задержан.

Ранее суд арестовал мужчину, угрожавшего ножом полицейским в Москве.