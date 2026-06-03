Камуруко назвал волонтерство стратегическим ресурсом глобального развития на ПМЭФ

Волонтерство важно воспринимать как стратегический ресурс глобального развития, требующий инвестиций и институциональной поддержки. Об этом на деловом бранче «Глобальная гуманитарная повестка: экономика партнерств и добро - норма жизни» в ходе ПМЭФ заявил представитель Программы добровольцев ООН Тапива Камуруко.

Представители государства, ООН, международной ассоциации DOBRO и крупнейших компаний обсудили, как Россия продвигает социальные практики и гуманитарную помощь в мире через бренд DOBRO.

Камуруко подчеркнул необходимость инвестиций и институциональной поддержки добровольческих инициатив.

«2026 год, объявленный Международным годом добровольцев, уже наступил. По данным ООН, в волонтерство вовлечена треть населения мира. Превратить эту вовлеченность в устойчивые перемены способно только партнерство государства, бизнеса и некоммерческих организаций», — отметил он.

Замминистра иностранных дел России Александр Панкин подчеркнул, что для развития экономических связей между партнерами нужно доверие. По его словам, тут имеют значение не только финансовые механизмы и гарантии, но и понимание страны, ее культуры, менталитета и традиций.

«Мы хотим, чтобы любые проекты, экономические и гуманитарные, были добрыми. А волонтерская деятельность - важнейший инструмент для построения человеческих мостов между странами и народами», — сказал он.

Директор проектного офиса «Росатома» Анна Жигульская рассказала о развитии волонтерства и экологических программ на территориях присутствия компании.

Советник гендиректора «Северстали» Захар Азаров отметил реализацию экологических, семейных и образовательных проектов.

Исполнительный директор Южноафриканской молодежной ассоциации БРИКС Реймонд Матлала сообщил о запуске международной программы виртуального волонтерства. Ассоциация уже приняла волонтеров из Китая и Индии и готова принять российских добровольцев. Матлала призвал бизнес поддержать программы для охвата всех 54 стран Африканского союза.