Фетисов, Широков и Хасиков привели «Политику» к победе в Кубке Росконгресса на ПМЭФ

Победителем «Лига Ставок Кубка Росконгресса» по хоккею, прошедшему в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума, стала команда «Политика». В финальном матче она уверенно переиграла сборную администрации Петербурга со счетом 8:1.

Одним из главных героев встречи стал руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев, оформивший хет-трик. Еще два гола — в активе бывшего полузащитника сборной России по футболу Романа Широкова.

В составе победителей на лед также вышли двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин, глава Калмыкии Бату Хасиков, губернатор Брянской области Александр Богомаз и временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных, а также экс-игроки сборной России по футболу Александр Мостовой, Дмитрий Сычев и Александр Прудников.

После матча Хасиков отметил, что хоккейный турнир на ПМЭФ становится все более зрелищным и медийным, подчеркнув, что это заслуга Росконгресса.

По итогам турнира победителям был вручен автомобиль Lada Niva Legenda от «АвтоВАЗа». Команда приняла решение передать машину одному из детских домов Калининградской области.

В ходе церемонии награждения президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк вручил приз лучшему вратарю турнира Алене Ашиной, выступавшей за «Политику».

Организаторы отметили, что ворота всех команд на турнире защищали профессиональные женщины-вратари.

Лучшим ассистентом соревнований признан Роман Широков, награду вручила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Приз лучшему защитнику присужден Егору Кириллову из команды «Санкт-Петербург», а лучшим бомбардиром турнира стал Алексей Кондаранцев. Награду ему вручил президент и генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

В матче за третье место команда «Чемпион», представляющая спортивно-деловое сообщество фонда Росконгресс, одержала победу над командой «Бизнес» со счетом 7:1. Награждение бронзовых призеров провел директор компании ПСС Павел Балобанов.

Ранее сообщалось, что первым победителем «Лига Ставок Кубка Росконгресса» в 2025 году стала команда «Бизнес».