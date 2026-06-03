Дерматолог рассказала, как меньше потеть летом

Контроль питья и регулярный душ помогут замедлить выделение пота жарким летом, рассказала «Газете.Ru» дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

«Потоотделение — естественный процесс нашего организма, его не остановить. Он зависит от температурного режима и, естественно, от физиологии вашей кожи — у кого-то больше, у кого-то меньше. Естественно, можно чуть снизить эффект потоотделения. Необходимо контролировать питьевой режим, вовремя принимать душ для того, чтобы не было потнички, затертостей. Кожа должна быть сухая и чистая. Самое главное, об этом все забывают, носить натуральные, дышащие ткани, не грубые — шелк, сатин, которые легко будут пропускать воздух и не нарушать потоотделение, чтобы не было потертостей», — сказала она.

Не стоит забывать и об использовании средств гигиены, если возникает потница, добавила дерматолог.

«Потница у взрослых бывает, причины — не только пот, а лишний вес, отсутствие гигиены и синтетика, которая нарушает теплообмен и воздухообмен. Если уже есть крупные складки, как правило, у тучных людей эта проблема возникает летом, то нужно использовать детскую присыпку. Детям — вовремя менять подгузники, использовать присыпку и соблюдать гигиену. Если мы говорим совсем о грудных малышах, то есть воздушные ванны — основа гигиены», — подытожила Галлямова.

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