Челябинец едва не забил мачете бывшую жену и ее сожителя

В Челябинске осудили мужчину, напавшего с мачете на бывшую жену

В Челябинске мужчина едва не забил мачете бывшую жену и ее нового возлюбленного и получил 12 лет колонии. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый из личной неприязни подкараулил около подъезда 34-летнюю бывшую жену и ее нового ухажера. Он 16 раз ударил женщину мачете и избил ее спутника. Отбиться от нападавшего раненым помогли очевидцы, врачам удалось спасти их жизни.

Нападавшего задержал наряд ППС. Приговором суда челябинцу назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. С фигуранта также взыскали компенсацию морального вреда, 700 тысяч рублей он выплатил бывшей жене, и 2,5 млн рублей ее возлюбленному.

До этого в Новосибирской области суд освободил от уголовной ответственности мужчину, который напал с мачете на пассажиров поезда Томск — Адлер. Раненые мужчина и женщина смогли вырваться из купе, врачам удалось их спасти. Обвиняемый отправлен на принудительное лечение.

Ранее петербуржец девять раз ударил приятеля ножом во время ссоры.