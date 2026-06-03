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Общество

RWB поддержит предпринимателей Томской области

Татьяна Ким запустила «Платформу роста» в Томской области
BongkarnGraphic/Shutterstock/FOTODOM

RWB запустила в Томской области комплексную программу поддержки для предпринимателей «Платформа роста». Соглашение об этом подписали на площадке Петербургского международного экономического форума.

Подписи под документом поставили основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким и губернатор региона Владимир Мазур.

«Рост продаж томских брендов на 23% — это верный признак того, что регион готов к настоящему прорыву. Запуская здесь «Платформу роста», мы даем предпринимателям не абстрактные советы, а комплексную поддержку: продвинутую аналитику, рекламные инструменты с быстрой отдачей и полное сопровождение», — отметила Ким.

По ее мнению, объединение технологической экспертизы RWB с инновационным духом Томска трансформирует местный бизнес в сильного игрока федерального и международного масштаба.

Как подчеркнул Мазур, программа даст предпринимателям новые возможности для выхода на новые рынки сбыта и масштабирования производств.

«В ближайшее время сформируем план совместных мероприятий, включая образовательные семинары, тренинги и акселерационные программы для предпринимателей. Реализовывать соглашение начнем уже в этом году», — отметил он.

По данным RWB, объем продаж томских брендов на Wildberries вырос на 23% по сравнению с прошлым годом. Рост объяснили новыми эффективными инструментами маркетплейса для ведения бизнеса. При этом бизнес подтвердил, что выход на площадки позволил увеличить аудиторию и повысить объем продаж.

Напомним, «Платформу роста» запустили в декабре 2024 года компания RWB и Агентство стратегических инициатив. К программе присоединились более 1500 брендов. Производители из нескольких десятков регионов получили доступ к знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам и аналитике. Также на Wildberries создали витрину региональных брендов «Сделано в Томской области».

 
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