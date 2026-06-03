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Общество

На ПМЭФ показали арт-проект об этнографии коренных народов Крайнего Севера

«Газпром нефть» представила на Петербургском форуме арт-проект «Родной Север»
«Газпром нефть»

«Газпром нефть» представила на Петербургском международном экономическом форуме арт-проект «Родной Север», рассказывающий о культуре и мифологии хантов, манси, селькупов и ненцев, сообщает пресс-служба компании.

Эти народы исторически населяют территории Крайнего Севера, а их численность составляет примерно 100 тыс. человек. Арт-проект иллюстрирует мифы четырех народов, сливаясь в единое сказание о сотворении мира. Сюжет представляет собой покадровую анимацию в визуальном стиле народных промыслов (бисероплетение, выделка меха, резьба по дереву).

«Мы работаем на Севере несколько десятилетий, и он стал для нас важной частью жизни. Но мы на Севере не только работаем – мы поддерживаем коренные народы, помогая кочевым семьям сохранять привычный уклад жизни, но при этом использовать современные технологии», – рассказал автор идеи проекта, начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Он отметил, что несколько лет компания создает аудиобиблиотеку северного фольклора на основе сказок коренных народов. «Наш арт-проект «Родной Север» стал продолжением исследования этнографии коренных народов, но уже языком анимации. Через истории из северного фольклора мы предлагаем посмотреть на Север по-новому и получить новые эмоции от соприкосновения с ним», — добавил Дыбаль.

Также в дни ПМЭФ в онлайн-кинотеатрах состоится премьера анимационного короткометражного фильма «Родной Север» (совместный проект компании «Газпром нефть» и группы компаний «Рики»). Фильм расскажет о современном путешественнике, который оказался в снежной буре. В фильме главный герой переосмысливает свою жизнь, знакомясь с мифологией и философией Крайнего Севера.

«Я испытала чувство гордости, что так красиво показали нашу культуру. У меня много знакомых кочевых семей. Это оленеводы, их дети продолжают вести тот образ жизни, который был испокон веков. И это очень здорово, что компании, которые работают у нас на Ямале, относятся с уважением, берегут нашу культуру и реализуют такие классные проекты», — рассказала представительница народа ненцев, жительница Салехарда Галина Ядне.

 
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