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Общество

Нейросеть Сбера поможет участникам мероприятий фонда Росконгресс

GigaChat Сбера станет ИИ-помощником на ПМЭФ
Дмитрий Орлов/Фотобанк «Росконгресс»

Нейросеть Сбера GigaChat станет ИИ-помощником на мероприятиях фонда Росконгресс в рамках ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба Сбера.

Гости форума смогут воспользоваться мини-приложением на базе GigaChat в официальном боте фонда Росконгресс. ИИ-помощник сможет отвечать на вопросы и поможет ориентироваться на территории форума.

«ПМЭФ важен для всей страны: форум ежегодно генерирует тысячи новостей и экспертных мнений, в которых порой непросто ориентироваться даже профессионалам. Мы хотим, чтобы каждый человек мог быстро понять, какие события и решения имеют значение именно для него. GigaChat поможет сделать эту информацию более доступной и понятной», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Также председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев рассказал, что стороны планируют совместно разрабатывать новые решения и повышать эффективность рабочих процессов.

Кроме того, во время проведения ПМЭФ в GigaChat появится новый раздел «Актуальное», который поможет ориентироваться в информационной повестке форума.

 
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