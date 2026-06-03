Россиянин поссорился с приятелем и избил его мясорубкой

В Алтайском крае 39-летний ранее судимый житель Рубцовска обвиняется в покушении на жизнь приятеля, обвиняемый едва не забил его мясорубкой. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 30 мая, двое мужчин случайно встретились на улице и решили устроить застолье. Приятели распивали спиртное, между ними возникла ссора, потерпевший оскорбил пьяного друга, тот в ответ схватил мясорубку и несколько раз ударил ею друга.

Решив, что избитый не выжил, нападавший скрылся с места происшествия. Раненого удалось спасти, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого мужчина сбросил приятеля с моста в Петербурге и получил срок. Обвиняемый был пьян и поссорился с приятелем, он схватил друга и перебросил через гранитное ограждение на проезжую часть набережной Кутузова. Потерпевший получил тяжелые травмы и был доставлен в Мариинскую больницу, где ему оказали квалифицированную помощь.

Ранее на Камчатке мужчина избил друга из-за ревности к бывшей подруге.