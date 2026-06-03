Психолог объяснила, стоит ли встречаться с человеком, который ненавидит животных

Психолог Мирная: агрессия к животным говорит о проблемах с эмпатией

Отношение к животным — один из маркеров, который может многое сказать о личности. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог, основатель Института семейной психологии Инна Мирная.

Если человек открыто говорит, что не любит животных, это не всегда повод для тревоги. Однако в некоторых случаях за этим может стоять более глубокая психологическая проблема, считает психолог.

«Не любить животных — это нормально. У человека может не быть опыта, может быть страх или просто отсутствие привязанности, но когда речь идет о раздражении, презрении или жесткости, это уже сигнал», — объясняет Мирная.

Психолог отмечает, что животные в восприятии человека часто занимают позицию более уязвимого.

«Животное не спорит, не отстаивает границы так, как это делает взрослый человек. И именно поэтому отношение к нему может показывать, как человек взаимодействует с теми, кто слабее или зависит от него», — говорит эксперт.

Особое внимание, по ее словам, стоит обращать на интонацию и поведение, а не только на слова.

Если человек говорит «я не люблю животных», но при этом спокойно относится к их присутствию, не проявляет агрессии и не стремится причинить вред, это один сценарий. Если же в речи появляются формулировки типа «раздражают», «терпеть не могу», сопровождающиеся грубостью или резкими реакциями, это уже другой уровень.

«В таких реакциях может проявляться низкая эмпатия. Человеку сложно распознавать и учитывать чувства других, особенно если они не могут прямо заявить о себе», — отмечает Мирная.

Еще один важный аспект — контроль. По словам психолога, раздражение на животных иногда связано с потребностью в предсказуемости.

«Животные ведут себя спонтанно. Они не подчиняются логике взрослого человека. Если это вызывает сильное напряжение или злость, это может говорить о высокой потребности в контроле», — объясняет специалист.

В отношениях такая черта может проявляться как стремление регулировать поведение партнера, нетерпимость к его эмоциям или спонтанности. Отдельно эксперт выделяет случаи, когда человек допускает жестокое обращение с животными или оправдывает его.

«Это уже не вопрос вкуса. Это показатель того, что у человека нарушены границы допустимого. И в долгосрочной перспективе это может проявляться и в отношениях с людьми», — подчеркивает Мирная.

При этом психолог предостерегает от поспешных выводов.

«Один фактор никогда не дает полной картины. Важно смотреть на систему поведения. Но отношение к животным — это действительно маркер, который стоит учитывать», — говорит она.

Ранее психолог объяснила, почему жестокость по отношению к животным трогает сильнее, чем жестокость к людям.