Благотворительный проект российского банка собрал более 800 млн рублей за год

За год работы благотворительного проекта «Курс Добра» Т-Банк собрал 806 млн рублей, сообщили представители банка.

Всего в проекте приняли участие более 405 тыс. клиентов банка, а общее количество донатов в фонды составило около 580 тыс.

Отмечается, что каждые два месяца к программе присоединяется новый фонд, а банк удваивает сумму пожертвований своих клиентов.

Собранные в течение года средства направили на реализацию системных социальных проектов шести благотворительных фондов в 44 регионах России.

Как отметила руководитель отдела стратегических социальных проектов Т-Банка Татьяна Полякова, «Курс добра» стал платформой социальных изменений.

«Благодаря проекту фонды по всей стране расширили помощь семьям и детям, развивают образовательные и медицинские программы, делают доступнее качественную паллиативную помощь и инклюзивные практики с удвоенной скоростью. «Курс добра» стал одним из самых масштабных социальных проектов экосистемы Т-Банка и продолжает простую логику: если ты можешь что-то улучшить, ты это делаешь», — сказала она.

Сообщается, что с 1 июня 2026 года участником проекта стал благотворительный фонд поддержки и развития образования «Новый учитель». С 2015 года организация разрабатывает комплексные программы развития и поддержки начинающих учителей, чтобы помочь им «войти в профессию».

«Школа — это опыт, который остается с нами навсегда. Она может стать для ребенка местом силы и трамплином в будущее, а может — причиной неуверенности в себе. Ребенку важно, чтобы учитель был его союзником: безопасным и ответственным взрослым, который верит в потенциал каждого ученика, любит свой предмет и знает современные методики работы с детьми. Фонд находит именно таких педагогов и помогает им прийти в районные школы», — рассказала соучредитель и исполнительный директор фонда «Новый учитель» Алена Маркович.

В банке напомнили, что о запуске долгосрочной благотворительной инициативы «Курс добра» он объявил в мае 2025 года. Тогда сообщалось, что проект призван масштабировать участие россиян в благотворительности, популяризировать культуру благотворительности и создать новую системы работы бизнеса с фондами.