В России обсудили промежуточные итоги эксперимента по сбору биометрии у иностранцев

С начала эксперимента по сбору биометрических персональных данных у въезжающих в Россию иностранных граждан выявлено около 2,5 тыс. человек, которым был запрещен въезд в страну. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров на заседании Государственной пограничной комиссии.

В мероприятии приняли участие первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов, представители Госдумы, Совета безопасности России, а также федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Одним из ключевых вопросов повестки стало подведение промежуточных итогов эксперимента по сбору биометрических данных иностранных граждан, въезжающих на территорию России. Проект стартовал в 2024 году и в настоящее время реализуется в пунктах пропуска Московского авиационного узла, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.

«С начала эксперимента выявлено около 2,5 тысяч иностранных граждан, которым не разрешен въезд в нашу страну», — отметил Мантуров.

Участники заседания также рассмотрели вопросы повышения эффективности работы пограничной инфраструктуры и увеличения пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу с учетом перспективного роста грузопотоков.

По словам первого вице-премьера, основные мероприятия для решения этой задачи уже определены. В частности, к 2030 году планируется завершить модернизацию 87 приоритетных пунктов пропуска.

Как было подчеркнуто на заседании, обновление пограничной инфраструктуры позволит повысить скорость и качество контроля, обеспечить рост транспортной связанности и создать дополнительные условия для развития внешнеэкономической деятельности.

 
