Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Грузии открыли участок железной дороги между Азербайджаном и Турцией

В Грузии открыли участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
alexei_tm/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе торжественно открыл железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс как звено «Срединного коридора». Об этом сообщает газета «Взгляд». Церемония состоялась в грузинском Ахалкалаки. По словам политика, по данному участку можно будет перевозить до 5 млн тонн грузов ежегодно.

Кобахидзе подчеркнул, что этот маршрут «еще более сблизит Европу и Азию».

По данным издания, проведена реконструкция 153 километров полотна, а также построено 27 километров нового участка. Всего протяженность пути до турецкой границы составляет 180 километров.

С 2017 года дорога работает в тестовом режиме.

В апреле глава грузинского кабмина сообщал, что известную узкоколейную железную дорогу времен СССР между курортами Боржоми и Бакуриани запустят в январе 2027 года.

Он также отметил, что, помимо реабилитации железной дороги длиной 38 км с шириной колеи 900 мм, будут восстановлены пять станций.

Ранее в Армении предложили Москве продать концессию на железные дороги республики.

 
Теперь вы знаете
«Огненный апокалипсис» в Киеве, запрет на яблоки из Армении и заявление в полицию на Собчак. Главное за 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!