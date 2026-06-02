В Грузии открыли участок железной дороги между Азербайджаном и Турцией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе торжественно открыл железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс как звено «Срединного коридора». Об этом сообщает газета «Взгляд». Церемония состоялась в грузинском Ахалкалаки. По словам политика, по данному участку можно будет перевозить до 5 млн тонн грузов ежегодно.

Кобахидзе подчеркнул, что этот маршрут «еще более сблизит Европу и Азию».

По данным издания, проведена реконструкция 153 километров полотна, а также построено 27 километров нового участка. Всего протяженность пути до турецкой границы составляет 180 километров.

С 2017 года дорога работает в тестовом режиме.

В апреле глава грузинского кабмина сообщал, что известную узкоколейную железную дорогу времен СССР между курортами Боржоми и Бакуриани запустят в январе 2027 года.

Он также отметил, что, помимо реабилитации железной дороги длиной 38 км с шириной колеи 900 мм, будут восстановлены пять станций.

Ранее в Армении предложили Москве продать концессию на железные дороги республики.