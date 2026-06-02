Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Музей Победы отметит День России масштабной концертной программой

Более 600 юных музыкантов со всей страны выступят 12 июня в Музее Победы
Предоставлено Музеем Победы

В Музее Победы в День России пройдет большая концертная программа. Центральным событием станет концерт «Сильные духом!», в котором примут участие свыше 600 юных музыкантов из Москвы, ДНР, ЛНР, а также Белгородской, Курской, Московской, Владимирской, Ярославской и Калужской областей. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Стратегическим информационным партнером музея выступает медиахолдинг Rambler&Co.

Отмечается, что посетить 12 июня главное здание музея на Поклонной горе и его филиал (кроме экспозиций «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!» и диорамного комплекса) все желающие смогут бесплатно.

Культурные площадки будут работать с 10.00 до 21.00.

В рамках концерта «Сильные духом!», организованном ассоциацией «Духовое общество имени Валерия Халилова» при поддержке Министерства культуры России и Российского фонда культуры сводный духовой оркестр исполнит патриотические мелодии и всенародно любимые песни, посвященные Великой Отечественной войне, лирические произведения, а также песни о Родине и Москве.

Вместе с оркестрами выступят хоры и хореографические коллективы.

Также москвичей и гостей столицы приглашают на музыкальную программу, проводящуюся в рамках Всероссийской акции «Родиной горжусь». Концерт стартует в 12:00 на Главной сцене Музея Г.О.Р.А. Среди участников мероприятия — Хор защитников Отечества, Ансамбль жен и матерей участников СВО «Голоса Родных», коллектив «Жены героев» из Клина, музыкальный коллектив «Надежда».

Кроме того, запланирован концерт в Зале Полководцев музея на Поклонной горе. Здесь пройдет музыкальная гостиная «СВОи песни».

Гости музея на Поклонной горе также смогут посетить экспозицию «Путь к Победе», Зал Исторической правды, Зал Памяти и Скорби, мультимедийный зал «Лица Победы», художественные выставки «Золотые звезды» и «Красота спасает мир», а также выставки «Плечом к плечу», «Подвиг молодогвардейцев» и «Главный врач».

В Музее Г.О.Р.А. все желающие смогут осмотреть одну из крупнейших в мире коллекций военной техники и вооружения Второй мировой войны под открытым небом.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!