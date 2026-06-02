«Единая Россия» предложила смягчить налоги на малый бизнес

В «Единой России» выступили за смягчение налогов на малый бизнес

Партия «Единая Россия» выступает за смягчение налогов на малый бизнес, рассказала РИА «Новости» координатор партпроекта «Предпринимательство», первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

Она отметила, что любые изменения налоговых условий должны быть просчитаны.

По словам Когогиной, необходимо оценить эффект действующих мер, особенно для предпринимателей, которые создают рабочие места, обеспечивая развитие России.

«В партии убеждены, что чувствительные вопросы для бизнеса нельзя решать без обсуждения с самим бизнесом. Необходим прямой диалог и поиск сбалансированных решений», — сказала она.

Когогина добавила, что поддержка малого и среднего бизнеса – один из важнейших пунктов «Народной программы» партии.