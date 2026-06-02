Посетители «Пикника Афиши» смогут воспользоваться гидом по фестивалю

Пресс-служба компании «Афиша»

Организаторы музыкального фестиваля «Пикник Афиши» выпустили гид, в котором указаны все активности, чтобы посетителям было легче ориентироваться, сообщает пресс-служба компании «Афиша».

Для удобства навигации посетители смогут воспользоваться сервисом «2ГИС», чтобы увидеть интерактивную карту фестиваля.

Организаторы напомнили, что на трех сценах фестиваля выступят различные артисты, среди которых FEDUK, Zoloto, Мальбэк, дуэт «Озера» и другие. Также на фестивале пройдут три шоукейса с молодыми артистами.

Кроме того, посетители фестиваля смогут принять участие в различных спортивных активностях, среди которых пространство с VR-теннисом и стритболом, фитнес-челленджи, занятия йогой, стретчинг и другие.

На фестивале также будет работать зона «Поле впечатлений», в которой будет работать Добрый музей, центр толерантности, Музей Москвы и другие культурные программы.

Что касается фудкортов, на фестивале будут работать различные гастрохабы, среди которых «ВкусВилл», Frank by Баста и другие.

Организаторы добавили, что на фестивале будет работать детская зона с различными активностями, Луна-парк и маркет локальных брендов.

 
