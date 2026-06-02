В сети рассказали о молодом участнике СВО

Участник СВО будет совмещать учебу и военную службу

Студент Алексей Новиков из Тульской области стал одним из молодых специалистов, добровольно заключивших контракт для службы в войсках беспилотных систем, сообщает Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Алексей Новиков учился в химико-технологическом техникуме, но затем заключил специальный контракт для студентов и молодежи.

Свое обучение в техникуме Новиков завершит дистанционно, совмещая службу с учебой. В результате он получит сразу две профессии: инженер контрольно-измерительных приборов и оператор беспилотных систем.

«Меня все устраивает. Я принял осознанное решение», — отметил он.