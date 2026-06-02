Телеведущего Гордона оштрафовали из-за оружия

Александра Гордона оштрафовали на 5000 рублей за неправильное хранение оружия
вДудь/YouTube (автор канала Юрий Дудь признан Минюстом иностранным агентом)

Российского телеведущего Александра Гордона обязали выплатить штраф за нарушение правил хранения оружия. Информация об административном деле опубликована на портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Из представленных данных следует, что дело было рассмотрено 15 мая. Мировой судья постановил, что телеведущий нарушил правила хранения оружия, что повлекло его утрату. Гордона признали виновным по ст. 20.8 КоАП РФ и оштрафовали на 5000 рублей.

Телеведущий на судебном заседании не присутствовал. Он заранее обратился с просьбой рассмотреть дело без его участия.

1 марта текущего года Александр Гордон потерял отца. Художника и сценариста Гарри Гордона не стало в возрасте 84 лет. Его внучка Тася Тихонова отметила, что дедушка был удивительно остроумным, щедрым и талантливым человеком. Она добавила, что образ старшего родственника для нее всегда будет ассоциироваться с детством. Как рассказал друг сценариста — киновед и критик Евгений Марголит, отец Александра Гордона тяжело болел.

Ранее Александр Гордон женился на девушке, младше его на 38 лет.

 
