Коммунальщики выступили против новых правил о доступе провайдеров в дома

Коммунальные службы не поддержали идею о допуске интернет-провайдеров в дома без согласования с управляющими компаниями и жильцами. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на обращение ассоциации «Объединенный жилищно-коммунальный совет ЖКХ» к главам Минцифры и Минстроя Максуту Шадаеву и Иреку Файзуллину.

В нем говорится, что разработчики новой редакции не приводят обоснования вносимых поправок, которые значительно расширяют полномочия операторов. Исполнительный директор объединения Марк Геллер заявил, что в судебной практике есть решения, которые указывают на тенденцию к массовым злоупотреблениям со стороны телеком-компаний.

В ассоциации отмечают, что провайдеры допускают такие нарушения, как провисание проводов и сетей связи, отсутствие защиты кабеля в местах, где возможны неисправности проводки, отсутствие защиты в местах прохода кабеля от проникновения и скопления воды.

Кроме того, она выступает против отсутствия требований к документальному оформлению акта осмотра общего имущества после проведения провайдерами работ, а также разрешения проводить без согласования с УК работы в многоквартирных домах, где уже размещены сети связи. Ассоциация также не поддерживает передачу ФАС функций контроля за проведением провайдерами работ в жилых домах.

В Минцифры изданию сообщили, что проект постановления с новыми правилами находится на общественном обсуждении.

Ранее провайдеры получили доступ к инфраструктуре в домах ПИКа.