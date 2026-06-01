Акция «Счастье – это…» стартовала на фестивале «Движения первых» на ВДНХ

Более 20 регионов России и Абхазия присоединились к акции «Счастье – это…»
Пресс-служба ВДНХ

В Международный день защиты детей на фестивале «Движения первых» на ВДНХ стартовала всероссийская акция «Счастье – это…». Об этом сообщили организаторы проекта.

Акция объединила свыше 20 регионов России и Абхазию. Инициативу поддержали ОАО «РЖД» и советники директоров по воспитанию. Принять участие в акции можно до 10 июня.

В павильонах и на открытых пространствах фестиваля в Москве и на Детских железных дорогах по всей стране прошли мастер-классы от уличных художников. Дети при поддержке профессионалов превратили стены учебных корпусов и инфраструктуру железных дорог в музей под открытым небом.

«Для меня ценность акции «Счастье – это...» в том, что она помогает детям и взрослым задуматься о простых, но действительно важных вещах. Особенно значимо, что ребята становятся частью общего творческого процесса. Когда каждый ребенок вносит свой вклад в создание надписи, появляется чувство причастности, единства и общей идеи», – подчеркнул художник и член Всероссийского Союза Художников из Тюмени Иван Малей.

По его словам, через творчество дети учатся выражать свои мысли, делиться эмоциями и видеть, что счастье может быть разным для каждого человека.

Главная идея акции заключалась в том, что дети сами придумывали формулу счастья. Их искренние ответы легли в основу уличных муралов. Например, дети говорили, что счастье — это «просыпаться от маминых слов», «когда папа подбрасывает до потолка», «когда мы вместе».

Первый мурал появился в Екатеринбурге вблизи центрального железнодорожного вокзала. К акции присоединились Московская, Липецкая, Нижегородская, Челябинская, Омская и другие регионы России, а также город Гагра Республики Абхазия.

Кроме того, 1 июня акцию поддержали 9 Детских железных дорог Санкт-Петербурга, Москвы и других российских городов.

 
