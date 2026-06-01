«Единая Россия» дала старт акции «Коробка храбрости»

«Единая Россия» в 14-й раз запустила Всероссийскую акцию «Коробка храбрости». Об этом сообщила председатель центрального совета сторонников партии, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

В ходе акции, которая продлится до 6 июля, партия соберет игрушки для поддержки детей, проходивших сложное лечение в онкоцентрах, больницах и хосписах.

«Даже взрослым такие процедуры очень сложно перенести, а для детей это настоящий подвиг. Перед процедурой ребенок может взять игрушку из «Коробки храбрости», чтобы набраться сил и понять, что он не один, что огромное количество людей со всей страны его поддерживают и желают скорейшего выздоровления. Часто вместе с игрушками мы привозим досуговую программу: кукольные театры, мастер-классы, аниматоров. Как говорят сами врачи, позитивные эмоции — первый шаг к выздоровлению», — отметила Занко.

В этом году акцию поддержали РЖД, «Ростелеком», МИА «Россия сегодня», сеть аптек «Столички» и другие организации.

«Детская храбрость — пример для нас, взрослых. Каждый ребенок, проходящий лечение, совершает свой маленький подвиг. Очень здорово, что есть такие акции, в которых можно почувствовать себя частью большого дела», — сказал первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Денис Майданов.

Замдиректора по научной работе НИИ детской онкологии и гематологии им. Н.Н. Блохина, врач-детский онколог Кирилл Киргизов подчеркнул, что медучреждения нуждаются в помощи ежедневно.

Принять участие в акции может каждый. Для этого необходимо приобрести подарок из рекомендованного перечня и принести его в ближайший пункт сбора. В специальный бокс можно положить новые игрушки в заводской упаковке, книги, наборы для творчества, канцелярию, конструкторы, настольные и развивающие игры. Волонтеры партии передадут их в медицинские учреждения по всей стране.