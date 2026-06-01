«К деньгам»: в Ленобласти иномарку завалило навозом

Автомобиль марки BMW завалило навозом во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По ее данным, перевозивший нечистоты грузовик врезался в здание продуктового магазина. От удара машина опрокинулась, и все фекалии вылились на припаркованную рядом иномарку желтого цвета.

Пользователи соцсетей подбадривают владельца BMW, что инцидент «к деньгам».

Информация о пострадавших не поступала. Сотрудники экстренных служб работают на месте ДТП. Движение в районе происшествия затруднено.

В прошлом году в центре Тюмени неизвестные вымазали конским навозом белый кроссовер Infiniti. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «ЧС Тюмень», видно, как три человека подходят к лавочке и берут из пакета навоз. Делают они это в желтых перчатках. В какой-то момент один из них вываливает содержимое на капот автомобиля. Видео завершается тем, что пакет и перчатки выбрасывают в мусорную урну. На самой иномарке размещен QR-код и фотография мужчины.

Ранее пропалестинские протестующие раскидали навоз у дома шефа Пентагона.