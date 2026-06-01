Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

«К деньгам»: в Ленобласти иномарку завалило навозом

Baza: желтый BMW завалило навозом в Ленобласти

Автомобиль марки BMW завалило навозом во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По ее данным, перевозивший нечистоты грузовик врезался в здание продуктового магазина. От удара машина опрокинулась, и все фекалии вылились на припаркованную рядом иномарку желтого цвета.

Пользователи соцсетей подбадривают владельца BMW, что инцидент «к деньгам».

Информация о пострадавших не поступала. Сотрудники экстренных служб работают на месте ДТП. Движение в районе происшествия затруднено.

В прошлом году в центре Тюмени неизвестные вымазали конским навозом белый кроссовер Infiniti. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «ЧС Тюмень», видно, как три человека подходят к лавочке и берут из пакета навоз. Делают они это в желтых перчатках. В какой-то момент один из них вываливает содержимое на капот автомобиля. Видео завершается тем, что пакет и перчатки выбрасывают в мусорную урну. На самой иномарке размещен QR-код и фотография мужчины.

Ранее пропалестинские протестующие раскидали навоз у дома шефа Пентагона.

 
Теперь вы знаете
Поручение Путина по интернету, конец переговоров Ирана с США и новая выплата семьям. Главное за 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!