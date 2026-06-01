Гран-при фестиваля «Принцесса цирка» получила российская гимнастка

Пресс-служба Росгосцирка

Российская воздушная гимнастка Дарья Руденко стала обладательницей Гран-при Международного фестиваля циркового искусства «Принцесса цирка», прошедшего в Саратове. В конкурсной программе приняли участие более 100 артисток из 16 стран, сообщили организаторы.

Уточняется, что высшую награду фестиваля жюри присудило Руденко за номер на воздушных петлях. Артистка представляет Росгосцирк и «Королевский цирк Гии Эрадзе».

Золотые награды фестиваля получили гимнастка на ремнях из Беларуси Анастасия Щеблыкина за номер «В объятиях Мары» и воздушный дуэт на ремнях с хулахупами из Донецкой Народной Республики Ольга и Арина Клюевы. Представленный ими номер «Воспоминание» посвящен теме взросления.

Постановщиком номера Щеблыкиной выступила главный режиссер Росгосцирка Елена Петрикова.

Серебряными призерами фестиваля стали воздушная гимнастка из Казахстана Даяна Жетписова, эквилибристки из Вьетнама «Ангелы Галактики» под руководством Тонга Тоан Тханга, а также гимнастки на корд-де-парели Ангелина Бигулаева и Карина Гринина, представляющие Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева (Карандаша).

Кроме того, Бигулаева и Гринина по итогам открытого голосования получили приз зрительских симпатий.

Бронзовые награды фестиваля были присуждены группе жонглеров ногами из Китая за номер в жанре антипод, итальянской эквилибристке Азии Перрис, российской клоунессе Татьяне Широковой, а также гимнастке на воздушной мачте из Японии Натсуми По.

По данным организаторов, за четыре дня фестиваль посетили более 11 тыс. зрителей. Конкурс объединил представительниц различных цирковых жанров, включая воздушную гимнастику, эквилибр, клоунаду, акробатику, дрессуру и антипод.

Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков отметил, что определить победителей жюри было непросто: пришлось обсуждать ряд номеров дополнительно из-за высокого уровня конкурсной программы.

«Уверен, мы не только поощрили самых талантливых артисток, но и открыли миру новые имена, о которых вы наверняка еще услышите», — резюмировал он.

 
