Синоптик рассказал, какие погодные рекорды установил прошедший май

Леус: май в Москве стал самым теплым за последние семь лет
Кирилл Зыков/РИА Новости

Май в Москве оказался самым теплым за последние семь лет. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

По его словам, средняя температура воздуха в мае составила +15,5°С, что на 1,9°С выше климатической нормы.

Леус сказал, что месяц разделил восьмое место в списке самых теплых маев XXI века наравне с маем 2003 года. Самая низкая температура была зафиксирована 11 мая и составила минус 0,6°С — это были единственные майские заморозки. Температурный максимум пришелся на 21 мая, когда воздух прогрелся до +30,4°С. Кроме того, 19, 20 и 21 мая были обновлены суточные температурные рекорды.

Май также оказался дождливым. В городе выпало 74 мм осадков, что составляет 121% от нормы. Синоптик отметил, что это самый влажный май за последние пять лет и седьмой среди всех маев XXI века. 17 мая выпало 28 мм осадков, что стало новым суточным рекордом для этой даты.

Говоря о погоде в июне, Леус призвал не ждать жаркого начала лета ждать. В первой половине месяца ночные температуры будут находиться в пределах +10…+15°С, днем ожидается от +20 до +25°С. Температурный фон прогнозируется на 0-1°С выше нормы.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Центральной России июнь будет в пределах температурной климатической нормы. Небольшие «аномалии тепла» ожидаются в Среднем Поволжье и Черноземье. Там температура будет на 1-3°С выше нормы.

Ранее сообщалось, что Москву накроет волной тепла выше климатической нормы.

 
