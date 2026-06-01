Россиян предостерегли от американского «лайфхака» по приобретению техники

В соцсетях стали вируситься видео из США, на которых посетители гипермаркетов пробивают дорогостоящую технику на кассах самообслуживания, наклеив на коробку ценник от бананов. Адвокат Сергей Жорин в беседе с «Газетой.Ru» предостерег россиян и посоветовал не копировать тренд. В России уголовное дело могут завести при хищении товаров на сумму от 2,5 тысяч, предупредил он.

«В России такая схема не является «лайфхаком». Если человек переклеивает ценник от дешевого товара на дорогой гаджет, оплачивает его как бананы, а затем еще и возвращает в магазин перезапакованную коробку с подмененным содержимым, речь идет о хищении. В зависимости от конкретной ситуации это может квалифицироваться как кража (ст. 158 УК РФ) либо как мошенничество (ст. 159 УК РФ). Особенно когда магазин вводят в заблуждение при оплате или возврате товара. Размер ответственности зависит от стоимости похищенного. Если сумма не превышает 2 500 рублей, при отсутствии квалифицирующих признаков это может быть мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ). Но с дорогими гаджетами почти всегда речь уже идет об уголовной ответственности», — сказал он.

В Калифорнии действует порог в 950 долларов при выносе товаров из магазинов, но он связан скорее с категорией нарушения, пояснил адвокат. В России этот порог значительно ниже, подчеркнул Жорин.

«При этом считать будут не «цену бананов» и не стоимость вещи, которую положили в коробку вместо гаджета, а реальную стоимость изъятого товара. Это следует и из подхода Верховного Суда РФ. Хищение с заменой имущества на менее ценное оценивается по стоимости похищенного имущества. Аналога мифа «до тысячи долларов не считается воровством» в России нет. Более того, и в Калифорнии это не означает, что кража разрешена. Порог в 950 долларов связан с категорией и тяжестью правонарушения, а не с легализацией шоплифтинга. В российском праве порог для административного мелкого хищения значительно ниже — до 2 500 рублей, а дальше начинается зона уголовной ответственности», — подытожил он.

Видео с «бесплатными товарами» набирают в соцсетях миллионы просмотров. Один из каналов на YouTube, который публикует видео со способами кражи товаров, достиг отметки полумиллиарда просмотров — на канале порядка 133 коротких видео и 179 тысяч подписчиков.

На одном из видео мужчина клеит на новый ноутбук Apple этикетку от яблок и пробивает гаджет на кассе самообслуживания за 1 доллар. При этом продавцы никак не реагируют на кражи.

Самое популярное видео на канале набрало 84 млн просмотров, на нем человек покупает iPad, затем подменяет содержимое коробки на планшет Andoroid и сдает его в другом магазине, получая деньги обратно. Таким способом похищают и другую дорогую технику — айфоны, игровые приставки и плазменные телевизоры.

Ранее сообщалось, что Apple разрабатывает новую защиту iPhone от воров.