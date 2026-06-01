В Южной Осетии завершился проект «Победили вместе!», реализованный благотворительным фондом «Память поколений» при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщил глава республики Алан Гаглоев.

За год в 47 населенных пунктах республики восстановили 66 мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне. В число объектов вошли 37 памятников и 29 школьных экспозиций. Масштабный проект с бюджетом 67 млн рублей охватил город Цхинвал и четыре района: Дзауский, Ленингорский, Цхинвальский и Знаурский. Работы завершили к празднованию Дня Победы.

«Проект «Победили вместе!» объединил нашу общую память о героях Великой Отечественной войны, о поколении победителей. Он еще раз подтвердил братство народов Южной Осетии и России. В самые сложные периоды истории наши народы всегда были вместе, и эта историческая связь остается прочной и нерушимой», — сказал Гаглоев.

Проект предусматривал два направления: реставрацию уличных мемориалов с благоустройством территорий и создание современных школьных пространств памяти. В рамках школьных программ открыли экспозиции, обновили музейные фонды и установили мультимедийное оборудование.

«Для нас проект «Победили вместе!» стал большой совместной работой с людьми, школами и руководством республики по сохранению исторической памяти, уважения к подвигу героев ВОВ и передаче этой памяти молодому поколению. Нам было важно, чтобы в Южной Осетии появились не только обновленные мемориалы, но и живые пространства памяти – школьные музеи, уголки боевой славы, места, где история продолжает звучать и сегодня», — сказала исполнительный директор фонда «Память поколений» Катерина Круглова.

Особое внимание в проекте уделялось тому, чтобы обновленные мемориальные пространства выполняли не только функцию памятных мест, но и становились центрами притяжения для местных жителей – площадками для патриотического воспитания и диалога c молодежью о подвиге поколения победителей. Фонд подчеркивает, что цель работы – не просто реставрация, а передача исторического наследия следующим поколениям.