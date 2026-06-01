Нейросети Сбера помогут гостям Эрмитажа погрузиться в культуру Индии

Государственный Эрмитаж с 4 июня по 4 октября представит выставку «О сладости мира. Современное искусство Индии», которая станет первой за последние 15 лет масштабной экспозицией актуального индийского искусства в России. Генеральным партнером проекта выступает Сбер, подготовивший для посетителей интерактивные сервисы на основе собственных нейросетевых технологий, сообщили в пресс-службе компании.

Экспозиция разместится в Белом зале Главного штаба Эрмитажа. В нее войдут работы 11 современных художников из разных регионов Индии, представляющих различные поколения и направления искусства. Открытие проекта состоится в дни проведения Петербургского международного экономического форума и станет частью культурной повестки Петербурга.

Посетители выставки смогут увидеть живопись, графику, скульптуру, инсталляции, фотографию, видеоарт, перформансы и гейм-инсталляции. Часть произведений была создана специально для проекта в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что гостям выставки будет доступен ИИ-гид, созданный с использованием технологий GigaChat, Kandinsky и SaluteSpeech. Чтобы получить дополнительную информацию об экспонате, посетителю достаточно будет навести камеру смартфона на QR-код рядом с произведением. В формате дополненной реальности откроется рассказ о художнике, его работе и культурных особенностях региона Индии, с которым связано произведение.

«Для Сбера партнерство с этой выставкой — часть большой работы по развитию российско-индийского диалога. Мы более 15 лет работаем на индийском рынке, помогаем бизнесу двух стран выстраивать связи, а сегодня поддерживаем и культурный обмен. Нам важно, чтобы технологии не заменяли живое впечатление от искусства, а помогали человеку сделать первый шаг навстречу другой культуре», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По словам главы Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, выставка выстроена в характерной для музея логике сопоставления современного искусства с историческим наследием.

В дальнейшем на выставке появятся дополнительные цифровые сервисы. В частности, посетителям предложат пройти интерактивный тест, по результатам которого нейросеть сформирует персональную подборку произведений индийского искусства и культурных рекомендаций. Кроме того, будет открыта ИИ-фотозона, где технологии Сбера смогут стилизовать фотографии гостей в художественной манере одного из участников экспозиции.