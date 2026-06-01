В Международный день защиты детей на портале «Рамблер» появился мультикалейдоскоп

На портале «Рамблер» стартовал ИИ-спецпроект к 90-летию «Союзмультфильма»
В Международный день защиты детей на портале «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) запущен спецпроект «Нам 90, но чувствуем себя на 9», приуроченный к юбилею киностудии «Союзмультфильм». Об этом рассказали в медиахолдинге.

Отмечается, что спецпроект мог быть реализован исключительно на LLM-портале «Рамблер». Инициатива объединила интерактивную игру, призовую механику от партнеров и умный мини-сервис на базе нейросети GigaChat Сбера.

Ключевой элемент спецпроекта — мульткалейдоскоп. Он устроен по принципу колеса фортуны и знакомит пользователей с героями «Союзмультфильма» разных эпох.

Крутить колесо можно раз в день. Вместе с карточкой персонажа и информацией о мультгерое пользователи получают призы от партнеров.

Исполнительный директор портала «Рамблер» и директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова отметила, что проект объединил два мира — героев сказок, уже 90 лет живущих в памяти нескольких поколений, и искусственный интеллект — как новый инструмент, с которым пользователям предстоит прожить следующие десятилетия.

«Нам важно, чтобы технологии не подменяли ощущение чуда, а помогали его заново переживать: когда Чебурашка в чате сочиняет историю вместе с ребенком или взрослым, это все та же магия «Союзмультфильма», просто в новом формате. Если после игры и сказки на лендинге кто-то захочет пересмотреть любимый мультфильм с детьми — значит, мы все сделали правильно», — уверена Иванова.

Отмечается, что пользователи могут не только знакомиться с историями мультгероев и смотреть по ссылкам мультфильмы с их участием, но и создавать новые с помощью чат-бота. Для этого нужно только задать примерную тему. Вести диалог с пользователем в чат-боте будет Чебурашка.

Глава Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева подчеркнула, что за свою историю студия создала тысячи мультфильмов, героев, персонажей и сюжетов, и за каждым стоит своя история.

«Вместе с порталом «Рамблер» мы проделали большую работу, чтобы путешествие во вселенную «Союзмультфильма» стало увлекательным событием, где актуальные технологии помогут создать уникальный пользовательский опыт и раскрыть новые грани уже известных персонажей и их авторов», — добавила она.

 
