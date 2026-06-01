Спортсмен избил школьника из-за шутки над своей девушкой и угрожал его матери

В Уссурийске юноша избил подростка из-за шутки над своей возлюбленной
В Уссурийске 19-летний кандидат в мастера спорта по тхэквондо избил 15-летнего школьника, который вместе с другом пошутил над его девушкой. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

Двое 15-летних подростков насыпали в рюкзак своей одноклассницы камни и примотали его к столбу. Девочка рассказала о случившемся своему молодому человеку. Юноша подкараулил одного из обидчиков возлюбленной и жестоко избил его.

У пострадавшего зафиксированы многочисленные ушибы, гематомы, а также серьезная травма глаза. После избиения спортсмен потребовал от семьи школьника купить девушке новый рюкзак вместо якобы испорченного или отдать деньги, спортсмен начал угрожать матери подростка. Женщина обратилась в правоохранительные органы, проводится проверка.

До этого в Амурской области двое мужчин с пистолетом ограбили подростка. Один из нападавших держал в руке пневматический пистолет, угрожал подростку и требовал отдать мобильный телефон, смарт-часы и беспроводные наушники. Общая стоимость похищенных гаджетов составила 19 тысяч рублей. Нападавшие скрылись с места преступления. Сотрудники полиции быстро установили их личности, возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее две москвички избили самокатом 14-летнюю девочку из Бурятии.

 
