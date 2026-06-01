Строительство и поддержка семей стали главными темами посланий губернаторов регионов России

Накануне осенних выборов губернаторы российских регионов в своих ежегодных посланиях подвели итоги работы и рассказали о планах на будущее, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сделал ставку на семейную политику. В своем послании губернатор объявил о запуске «Студенческого материнского капитала» с прогрессивной шкалой и пообещал финансировать все дополнительные медицинские исследования при проведении ЭКО за счет бюджета. Он неоднократно отмечал, что Тульская область — это территория семейного счастья.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем послании сделал акцент на экономической стабильности и бюджетной дисциплине. По его словам, регион сохраняет комплекс налоговых льгот для бизнеса, а приоритетные расходы — помощь участникам СВО, социальные обязательства и национальные проекты.

Главными темами в послании губернатора Ставрополья Владимира Владимирова стали забота о людях, помощь участникам СВО и создание новых рабочих мест. По его словам, в Ставропольском крае действует более 50 мер поддержки бойцов СВО и их семей, на которые направили около 54 млрд рублей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем послании отметил, что за последние 6 лет регион добился очень заметных результатов в строительной отрасли. По его словам, по расселению аварийного жилья регион 3 года лидирует в ПФО, а осень 2025 года началась реализация нового этапа национального проекта «Инфраструктура для жизни». За это время более 900 семей переехали в новые квартиры, в ближайшие пять лет новоселье отметят еще 2 тыс. семей.

В Минстрое России также отметили, что Прикамье показывает одну из лучших динамик развития в этой отрасли.

«По итогам 2025 года регион совершил рывок в сокращении инвестиционно-строительного цикла, поднявшись с 12-го на 3-е место среди всех субъектов Российской Федерации. Средний срок реализации проектов по строительству многоквартирного дома за прошлый год сократился с 1243 до 1019 дней. Показатель ввода жилья в Пермском крае по сравнению с 2024 годом вырос и составил 1,8 млн м² в 2025 году. Всего за 6 лет в регионе введено порядка 10 млн м² жилья», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что край достиг рекордных для себя показателей по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках профильной программы.

«С 2019 года более 60 тыс. человек переехали из 944,8 тыс. м² аварийного жилья в новые дома. С начала реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пермском крае обрели новый облик свыше 2 тыс. территорий», — говорится в сообщении Минстроя России.

Кроме того, депутат Госдумы от Пермского края, член комитета по контролю Дмитрий Скриванов назвал успехи региона впечатляющими.

«Я сам много лет работаю с жителями региона, провожу приемы, контролирую строительство и ремонт объектов образования и культуры, и знаю, как люди ждут этих перемен. И сегодня мы видим, что Пермский край — один из лидеров в стране по темпам строительства и расселения аварийного жилья. И за этими цифрами — тысячи семей, которые наконец-то получили хорошие условия для жизни. А когда у людей есть крыша над головой, когда они видят, что в регионе строятся школы и поликлиники, у них появляется уверенность в завтрашнем дне. А это — основа для всего остального», — сказал он.