На федеральной трассе в Сочи сошел сель и упало дерево

Обильные осадки привели к сходу селя на 104-м км федеральной автомобильной дороги А-147 «Джубга — Сочи — граница Республики Абхазия». Об этом в Telegram-канале сообщила Госавтоинспекция Сочи.

В заявлении уточняется, что ЧП произошло в районе санатория «Янтарь». Там также зафиксировали падение дерева на проезжую часть.

«На данном участке организовано реверсивное движение, которое регулируют сотрудники Госавтоинспекции», — говорится в публикации.

К ликвидации последствий инцидента и расчистке дороги привлекли оперативные бригады службы содержания ФКУ «Черноморье». В связи со случившимся водителей призвали соблюдать осторожность и скоростной режим на дорогах.

28 мая на дорогу во Владивостоке сошел грязевой сель. Как писал Telegram-канал Amur Mash, город «поплыл» после ночного дождя. Трассу на Киевской улице залило массой с косогора, а соседняя улица Калинина ушла под воду. Главное управление МЧС России по Приморскому краю объявило двухдневное штормовое предупреждение из-за мощного циклона, который сопровождался ливнями и усилением ветра до 22 м/с.

Ранее у горнолыжных курортов в Краснодарском крае сошел сель.

 
