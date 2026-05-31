В России ответили на слова бывшего астронавта о космонавтах-«ворах»

Захарова: российские космонавты украли у США только победу в космической гонке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» объяснила оскорбления американского астронавта в адрес российских космонавтов обидой за поражение США в космосе.

«Единственное, что российские космонавты украли — это победу в космической гонке у США», — сказала Захарова.

Она отметила, что именно Советский Союз первым запустил в космос человека и искусственный спутник Земли.

Так Захарова прокомментировала высказывание американского сенатора и бывшего астронавта Марка Келли, который назвал космонавтов «ворами». По его словам, россиянам якобы важнее «найти, что украсть» и создать «видимость того, что они чем-то руководят», чем добиться успешного выполнения миссии.

Свою мысль Келли дополнил сатирической присказкой, что «если ты за день ничего не украл на работе — значит, день прошел зря».

Ранее американский лидер заявил, что Россия и Китай никогда не догонят Космические силы США.

 
