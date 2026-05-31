Дипломаты выясняют, есть ли россияне среди раненых в ДТП с автобусом в Турции

Посольство РФ устанавливает, пострадали ли россияне в ДТП с автобусом в Турции

Посольство РФ в Турции пытается выяснить, есть ли российские граждане среди пострадавших в результате ДТП с автобусом на юго-западе республики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатическое представительство.

Журналисты поинтересовались у российских дипломатов, есть ли граждане РФ в числе пострадавших в аварии.

«Посольство выясняет данный вопрос», — ответили в представительстве.

ДТП с участием автобуса произошло в турецкой провинции Денизли утром 31 мая. Транспортное средство врезалось в дорожное ограждение на автомагистрали Денизли — Айдын, после чего загорелось. По данным газеты BirGün, в результате аварии пострадали 33 человека. Их доставили в ближайшие медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Еще восемь человек, включая одного ребенка и водителя автобуса, получили несовместимые с жизнью травмы.

Издание уточнило, что автобус принадлежит компании Pamukkale Turizm. В момент происшествия он выполнял рейс по маршруту Измир — Анталья, добавили авторы материала.

Ранее в Красноярске автобус врезался в столб, уходя от столкновения с подрезавшей его иномаркой.