В России утвердили решение о повышении доступности связи в селах

Правительство утвердило решение для повышения доступности мобильной связи в селах
Правительство РФ утвердило правила, которые сделают мобильную связь и интернет более доступными для жителей небольших сел и водителей на трассах. Соответствующее постановление опубликовала пресс-служба кабмина.

Речь идет о совместном использовании крупными операторами связи одной базовой станции в населенных пунктах, где проживают менее тысячи человек, и на отдельных участках федеральных автодорог.

Согласно подписанному постановлению, Роскомнадзор будет формировать предложения по включению территорий в такой перечень и направлять их Минцифры ежегодно не позднее 15 марта. После этого, в течение 30 дней министерство рассмотрит эти предложения и направит их операторам связи для подтверждения технической возможности совместного использования радиоэлектронных средств.

В апреле член комитета Госдумы по гостроительству и законодательству Вячеслав Мархаев обрушился с критикой на Минцифры. Он заявил, что, судя по происходящему, ведомство следует переименовать «Министерство цифровой деградации», поскольку оно «душит связь и укрывает мошенников».

Мархаев напомнил, что прошлым летом количество отключений мобильного интернета возросло с 69 в мае до более чем 3 тыс. в августе, что в Минцифры объяснили «плановыми мероприятиями по повышению безопасности». По мнению депутата, борьба с внешними ресурсами превратилась в фарс.

