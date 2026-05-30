Сбер направит рекордную сумму на лечение детей

Более 250 млн рублей направят на помощь детям по итогам благотворительного забега Сбера
По итогам благотворительного забега «СберПрайм Зеленый Марафон» на лечение детей с тяжелыми диагнозами направят более 250 млн рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

Сбер перечислит 185 млн рублей на лечение детей с тяжелыми диагнозами, а еще более 65 млн рублей, собранных на платформе «СберВМесте», направят на поддержку детей с особенностями развития и опытом сиротства.

В этом году в благотворительном забеге «СберПрайм Зеленый Марафон» приняли участие более 290 тыс. спортсменов. Участники пробежали различные дистанции в 59 городах России. По итогам забегов Сбер приравнял каждый пройденный километр к 185 рублям благотворительного взноса.

По итогам забега благотворительный фонд «Вклад в будущее» направит пожертвования в детские медицинские центры, среди которых НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, детские областные больницы ЛНР и ДНР и другие.

Также россияне собрали на платформе «СберВместе» 32,7 млн рублей, а Сбер удвоил эту сумму. На эти средства фонд Сбера откроет программы подготовки к школе для детей с особенностями развития и опытом сиротства.

 
