В Белгород вернулся мобильный интернет и свет на улицах

В Белгород решили вернуть городское освещение и мобильную связь
Shutterstock/N-sky

После запроса жителей Белгорода власти решили с вечера 30 мая включать в городе городское уличное освещение и предоставлять услуги мобильного интернета. Об этом написал в Telegram-канале врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Чиновник уточнил, что в районах и муниципалитетах аналогичное решение будет приниматься исходя из оперативной обстановки.

«Если она (обстановка. — «Газета.Ru») позволяет вернуть освещение и интернет без ущерба для безопасности жителей — это будет сделано», — пояснил глава области.

В апреле член комитета Госдумы по гостроительству и законодательству Вячеслав Мархаев обрушился с критикой на Минцифры. Он заявил, что, судя по происходящему, ведомство следует переименовать «Министерство цифровой деградации», поскольку оно «душит связь и укрывает мошенников».

Мархаев напомнил, что прошлым летом количество отключений мобильного интернета возросло с 69 в мае до более чем 3 тыс. в августе, что в Минцифры объяснили «плановыми мероприятиями по повышению безопасности». По мнению депутата, борьба с внешними ресурсами превратилась в фарс.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

 
