Врач объяснила, как можно предсказать инсульт

Инсульт обычно не происходит внезапно, заявила «Ленте.ру» невролог «Скандинавского центра здоровья» Татьяна Хребтова.

Врач назвала его главным предшественником транзиторную ишемическую атаку (ТИА) или микроинсульт.

«ТИА... представляет собой эпизод временного нарушения кровотока в одном из участков головного мозга. Причиной этого является закупорка или спазм сосуда мелким тромбом», — сказала Хребтова.

Она добавила, что при отсутствии нормального поступления крови к клеткам возникают симптомы, как при инсульте. Однако при ТИА тробм сам растворяется, работа организма восстанавливается, а человеку кажется, что «все прошло». В действительности же у каждого пятого пациента в течение следующих 90 дней случается инсульт.

По словам невролога, риски возрастают, если человек постоянно испытывает стресс, мало двигается, курит, употребляет алкоголь или страдает гипертонией, сахарным диабетом, повышенным уровнем холестерина и ожирением.

До этого врач реабилитационной медицины, заместитель главного врача клиники «Наше Здоровье» Денис Махонин отметил, что к инсульту может привести повышенное давление. Врач подчеркнул, что есть признаки, при которых нельзя ждать, пока само пройдет. К таким он отнес речь, которая может внезапно стать странной: человек понимает, что хочет сказать, но слова не складываются или звучат не так. Или человек перестает понимать обращенную к нему речь.

