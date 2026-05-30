На фестивале ко Дню защиты детей на ВДНХ можно будет оживить свои рисунки

На ВДНХ с 30 мая по 1 июня пройдет «Фестиваль Движения первых» ко Дню защиты детей, на котором дети и их родители смогут ознакомиться с новейшими технологиями, сообщает пресс-служба Сбера.

На фестивале будет работать стенд Сбера, представленный в виде большой настольной игры, которая символизирует путь ребенка к мечте.

В рамках фестиваля дети и их родители смогут посмотреть мультфильмы от «Союзмультфильма», принять участие в образовательных активностях, викторинах, квизах, а также составить алгоритм для робота.

Кроме того, на фестивале организуют территорию ИИ-помощника GigaChat, который поможет оживить рисунки детей с помощью нейросети Kandinsky. Также посетители смогут зарегистрироваться на международный конкурс по ИИ для детей и молодежи AI Challenge.