Канадец признался в рассылке «пакетов для самоубийства» сотням людей

Житель Канады признался в рассылке пакетов для самоубийства в 41 страну

Житель Канады Кеннет Ло признал свою причастность к рассылке так называемых «пакетов для самоубийства» людям по всему миру. Об этом сообщает The Guardian.

30 мая в Ньюмаркете, Онтарио, прошел суд над 60-летним Ло, который признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения в «консультировании или пособничестве самоубийству».

Прокуратура обвинила канадского инженера и бывшего повара в рассылке 1209 посылок в 41 страну. Ло отправлял ядовитые вещества, в частности, в Канаду, США, Великобританию, Италию, Австралию и Новую Зеландию. Жертвами числятся более 100 человек. Как отмечает The Guardian, только в Великобритании от его наборов не выжили 79 человек, еще 14 смертей зафиксированы в провинции Онтарио. Уточняется, что самому младшему из погибших было всего 16 лет.

Боясь разоблачения, Ло маскировал бизнес под оптовую торговлю продуктами: вместе с химикатами он продавал острый соус. Смертельные вещества он упаковывал в серебристые пакеты, прилагал инструкцию и предупреждал, что вся ответственность лежит исключительно на покупателе.

На момент ареста на счетах Ло в Shopify и PayPal следователи обнаружили почти 297 тыс. канадских долларов (около 15,3 млн рублей).

В ходе рассмотрения материалов дела суд переквалифицировал дело Ло на пособничество, по которому, согласно канадским законам, подсудимому может грозить до 14 лет тюрьмы.

